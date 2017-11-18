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В столице Зимбабве тысячи людей требуют отставки Мугабе

 

Тысячи демонстрантов участвуют сегодня в марше по улицам столицы Зимбабве Хараре, заведомо празднуя ожидаемую отставку 93-летнего президента страны Роберта Мугабе, передает агентство Reuters.

По данным агентства, несколько тысяч жителей республики вышли на улицы города с национальными флагами. Шествие проходит мирно, при исполнении песнен и танцев.

"Это слезы радости, - цитирует агентство одного из участников марша. - Я ждал этого дня всю свою жизнь. Наконец он настал - день нашей свободы!"

15 ноября военные Зимбабве заблокировали дороги к правительственным зданиям и парламенту, взяв под контроль национальные радио и телевидение и поместив президента Мугабе под домашний арест. Военные уверяют, что ни о каком государственном перевороте речь не идет.

Позднее региональные комитеты правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" высказались за то, чтобы Мугабе оставил пост президента.

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