Олигарх Усманов захотел еще один футбольный клуб

Российский предприниматель Алишер Усманов выказал заинтересованность в покупке бельгийского футбольного клуба «Андерлехт». Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает портал Het Laatste Nieuws.

Сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро. Соперниками бизнесмена могут стать бельгийцы Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, которые подготовили совместное коммерческое предложение. Отмечается, что нынешнее руководство «Андерлехта» уже провело переговоры с обеими сторонами и вынесет свое решение в ближайшее время.

Усманову принадлежат 30 процентов акций лондонского «Арсенала». В мае СМИ сообщали, что он вел переговоры с владельцем клуба Стэном Кронке о покупке за 1,3 миллиарда долларов 67-процентной доли акций данного бренда, однако сделка эта не состоялась.

«Андерлехт» — самый титулованный клуб Бельгии. Основанный в 1908 году, он с той поры 34 раза побеждал в национальном чемпионате и дважды завоевывал Кубок УЕФА. В текущем сезоне - 2017/2018 команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны.