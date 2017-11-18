Очередной этап продолжающихся в масштабе Вооруженных сил командно-штабных военных игр проведен в ВМС Азербайджана, сообщает пресс-служба МО республики.

Руководящий состав Минобороны из командного пункта управления наблюдал за маневрами сил и средств, выполняющих учебные задачи на морском полигоне, а также за боевыми стрельбами.

Согласно сценарию, были выполнены учебные задачи по планированию операций группы кораблей ВМС по защите энергетических инфраструктур в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, а также при поддержке авиации была проведена операция с боевой стрельбой по обезврежению террористическо-диверсионной группы условного противника и уничтожению ее временной базы.

В ходе учений, проводимых с привлечением личного состава сил специального назначения, боевых кораблей, катеров и вертолетов, были уничтожены цели условного противника и успешно выполнены все поставленные задачи.

Министр обороны АР генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил боеспособность, практические действия и уровень морально-психологической подготовки военных подразделений.