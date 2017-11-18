В продажу поступили еще около тысячи билетов на матч Лиги чемпионов «Карабах» - «Челси», который состоится 22 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

Это билеты, предусмотренные для болельщиков английского клуба. «Челси» отказался от части билетов, выделенных лондонцам. В связи с этим, учитывая огромный интерес к матчу, было решено выставить на продажу около тысячи билетов для азербайджанских болельщиков. Их можно приобрести с сегодняшнего дня. Продаются билеты на сектора 308 и 309.

Ранее сообщалось, что все поступившие в продажу билеты уже раскуплены.