На месте объекта Тельмана Исмаилова построят жилье

Территорию бывшего Черкизовского рынка в районе Измайлово отдадут под объекты программы реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

"Могу точно сказать, что там появится дополнительное жильё для программы реновации. Нам АИЖК передал участок. Мы сейчас активно занимаемся проектом планировки, чтобы на этом месте построить максимально благоустроенный, отвечающий всем стандартам реновации, жилой комплекс", — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что планируется построить транспортно-пересадочный узел. "Мы планируем создать там рабочие места. Сам университет физкультуры будет также приведён в порядок. Мэром Москвы было принято решение о выделении дополнительных субсидий", — отметил Хуснуллин.

Разработка проекта планировки займёт примерно шесть-восемь месяцев, добавил заммэра. "После этого мы составим конкретные графики проектирования и строительства. В течение двух-трёх лет мы сможем переселить жителей. Я считаю, что мы в конце 2019 — начале 2020 года уже сможем начать переселение", — заключил заммэра.

Напомним, что владельцем Черкизовского рынка, работавшего до 2009 года, был олигарх Тельман Исмаилов, недавно признанный банкротом. 13 ноября он был объявлен в международный розыск по делу об организации двух убийств. Суд заочно выдал санкцию на арест экс-магната.