Иран на минувшей неделе был в буквальном смысле потрясен. Стихийное бедствие, обрушившееся на страну, привело к многочисленным жертвам и разрушениям. Но жизнь продолжается, и имеют место ряд других событий, вызвавших широкий общественный резонанс в Исламской республике.

Безжалостная стихия и ее политические последствия

Вечером 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр находился примерно в 30 километрах к югу от иракского города Дарбандихан, неподалеку от границы с Ираном. Толчки ощущались также в Кувейте, Израиле и Турции.

По оценкам специалистов, это самое разрушительное стихийное бедствие в регионе за последние несколько лет: число погибших только в Иране превысило 500 человек, еще около 10 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Представитель Международного комитета Красного Полумесяца Мансуре Багери сказала в интервью Би-би-си, что не менее 12 тысяч домов полностью разрушены.

Общие убытки от землетрясения оцениваются в $410 миллионов долларов. По решению правительства страны, пострадавшие домохозяйства в сельской местности получат по 1250 долларов США в качестве помощи и еще по 6 250 долларов в виде беспроцентных долгосрочных займов.

Одновременно с оказанием помощи пострадавшим и ликвидацией последствий стихийного бедствия власти Ирана заявили о начале расследования вопроса о качестве строительства разрушенных домов. «Легкость, с которой некоторые дома, построенные в Иране, обвалились во время воскресного землетрясения, свидетельствует о коррупционных действиях во время их строительства», - заявил президент Ирана Хасан Рухани. При этом, что примечательно, основную ответственность за некачественное строительство нынешняя администрация - вот кто-бы сомневался! - возлагает на своих предшественников, в частности - на экс-президента Махмуда Ахмадинежада.

По сообщению, сделанному специально для haqqin.az на условиях анонимности одним из депутатов иранского парламента, судебными органами страны уже выдан ордер на арест подрядчика, занимавшегося строительством больницы в городе Исламабад-е-Гарб, которая была сильно повреждена в результате землетрясения.

Где нищета - там и контрабанда

Провинция Систан-Белуджистан, расположенная на границе с Афганистаном, десятилетиями остается одной из самых неблагополучных в Иране. Сепаратизм, терроризм, этнические и конфессиональные конфликты, наркотрафик - всего этого в провинции с избытком.

Причем наркотрафик является одним из главных источников финансовой подпитки местных террористических и преступных группировок. А вторым по значимости источником их доходов стало "крышевание" контрабанды, в том числе - контрабанды в Пакистан дизельного топлива.

В Иране галлон (3,7 литра) "дизеля" стоит 34 цента, а в Пакистане - почти 3 доллара США. Арифметика примитивная, прибыль - огромная. В результате, толпы контрабандистов с иранской стороны на потрепанных грузовичках ежедневно устремляются в сторону границы с Пакистаном.

26,4 миллиона галлонов (около 97 миллионов литров) дизтоплива ежемесячно (!) - таков оборот этого бизнеса. И можно только приблизительно представить себе прибыль его организаторов. Власти Ирана усиливают охрану границы, оснащают ее инженерными заграждениями и ловушками, увеличивают штрафы и тюремные сроки за контрабанду - но поток рядовых перевозчиков от этого не уменьшается. Стандартная ситуация, происходящая в любой точке земного шара, - безработица, нищета, серьезные по местным меркам доходы от рискованного промысла - все это делает контрабанду привлекательным занятием для местного населения, особенно - для молодежи.

Старые британские долги и новые обстоятельства

Судя по всему, история с Назаниной Загари-Ратклифф - имеющей двойное, британско-иранское, гражданство и арестованной в Иране по обвинению в шпионаже - имеет все шансы на благополучное разрешение, как говорится - к «взаимному удовлетворению сторон».

Напомним, что в апреле 2016 года женщина - по версии ее работодателей и родственников - отправилась в гости к семье в Тегеран. И - не вернулась обратно, поскольку в Иране ее обвинили в шпионаже и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Неделю назад министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил парламентскому комитету, что из страны Назанина Загари-Ратклифф направилась в Иран для обучения журналистов. Что противоречило тому, на чем настаивали ее работодатель и члены семьи. Они утверждали, что в Иране она посещала своих родственников.

Тегеран же все это время заявлял, что арестованная занималась агитацией против действующей власти, и замечания Джонсона расценил как «косвенное подтверждение» противоправной деятельности Загари-Раткифф.

Естественно, в британских масс-медиа разразился скандал. И после недолгих переговоров с Тегераном было достигнуто компромиссное решение. Лондон возвращает Ирану долг в размере 400 миллионов фунтов стерлингов ($528 миллионов), которые получил еще в 1979 году в качестве оплаты поставок Тегерану танков Chieftan. Получил, заметим, но не поставил. Ну а иранская сторона в качестве жеста доброй воли освобождает Назанину Загари-Ратклифф.

Примечательно, что британские официальные лица сейчас убеждают общественность, что это - не «выкуп» и возврат денег никак не связан с делом британо-иранской подданной.

Власти шоппингу не помеха

По словам министра культуры и исламского руководства, в настоящее время в Иране насчитывается 47 миллионов активных пользователей социальных сетей - более половины из 80 миллионов населения страны. И было бы странно, если данным обстоятельством не воспользовались местные бизнесмены. Поэтому вполне логично, что сейчас социальные сети в Иране переживают бум, иного слова не подобрать, электронной рекламы и коммерции.

Лидером здесь, безусловно, является Telegram, который доминирует на рынке социальных медиа страны в течение последних двух лет. Иранские пользователи создали здесь около 100 тысяч каналов, на которых размещают новости, дискутируют, выставляют фотографии и видеоролики. Топ-10 каналов в Telegram насчитывыают от 800 тысяч до 2 миллионов подписчиков. Чем и пользуются их менеджеры, за сумму от 2,5 до 4,5 миллионов риалов (от 70 до 125 долларов США) размещая сроком на два часа на этих каналах рекламные объявления любого содержания - от услуг стоматологов и таблеток для похудания до распродаж дизайнерских часов.

Не отстает и электронная коммерция. Так, Tezar Plaza ( @tezarplaza ) - интернет-магазин розничной торговли элитными моделями из Европы - обещает оригинальные дизайнерские товары от Christian Louboutin до Chanel с 20-процентной скидкой и доставкой заказа в течении 5-14 дней. Центр развития электронной торговли Ирана утверждает, что доходы интернет-магазинов составили в прошлом году 18 миллиардов долларов, причем, в эту сумму не входят продажи на каналах Instagram и Telegram, а также на сайтах частных объявлений, которые также получили самое широкое распространение в стране.

Интернет-шоппинг и электронная реклама в Иране приобретают все больший размах. И иранцев, по большому счету, не слишком напрягают попытки правительства ограничить, а то и вовсе заблокировать ряд социальных сетей. «В крайнем случае», - говорят они, - «мы просто перейдем на другие каналы».