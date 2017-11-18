На учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане протестировали новую баллистическую ракету комплекса «Искандер-М». В сети видео разместил телеканал «Звезда».

Пуск осуществлялся с полигона Ляур по объекту, расположенному на расстоянии более 130 километров, пояснил помощник командующего войсками Центрального военного округа России полковник Ярослав Рощупкин. Цель, в качестве которой выступал условный лагерь боевиков, была уничтожена.

По словам Рощупкина, запуск подтвердил улучшенные характеристики по точности и малозаметности для средств обнаружения. Отмечается, что ракета поразила цель, отклонившись на расстояние более десяти метров.

Учения ОДКБ в Таджикистане продлятся до 20 ноября. В маневрах участвуют подразделения и воинские части всех членов организации: более пяти тысяч военных, 60 самолетов и вертолетов, свыше 1,5 тысячи единиц вооружения и спецтехники.