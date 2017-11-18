В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Ахмеда Гулиева начался процесс по уголовному делу 19-летнего жителя Гедабекского района Теймура Садыгова, обвиняемого в убийстве.

Согласно обвинительному акту, 27 июля 2017 года Т.Садыгов в ходе конфликта нанес ножевое ранение в область сердца Талеху Бабазаде, бывшему знакомому Вюсали Дадашевой, с которой обвиняемый состоял в неофициальном браке. От сильной кровопотери Т. Бабабзаде скончался.

В своих показаниях обвиняемый подтвердил, что год назад, будучи в районе, познакомился с Вюсалей Дадашевой, которая обещала найти ему работу в Сумгаите. Вскоре она вызвала молодого человека в Сумгаит, где устроила его на службу в одном из городских кафе. Через некоторое время Т.Садыгов переехал к женщине, которая смогла убедить его в том, что после развода с мужем в ее жизни не было других мужчин, кроме самого Теймура.

«А потом в Сумгаит на лечение приехала Вафа – родственница бывшего мужа Вюсали. Эта Вафа оставалась у нас в доме. А в мае этого года Вафа позвонила Вюсале и сказала, что с ней хочет поговорить Талех. Я не знал этого Талеха раньше, да и Вюсаля ничего мне о нем не рассказывала. Я отобрал у Вюсали телефон и спросил у Вафы, кто такой этот Талех. Она сказала, что это ее родственник, которому понравилась фотография Вюсали, и что он хочет с ней познакомиться. Я высказал свое недовольство Вафе и стал подозревать ее в обмане», - сказал обвиняемый.

После того разговора молодой человек купил новый мобильный телефон и, установив на него программу записи телефонных разговоров, подарил своей сожительнице, бывшей старше его на 10 лет. Через некоторое время, незаметно взяв телефон у Вюсали, Теймур прослушал все ее разговоры с Вафой и Талехом. Выяснилось, что женщина постоянно обсуждала в оскорбительных выражениях человека, с которым жила. В гневе Теймур потребовал от Вюсали объяснений. Женщина сказала, что Талех – это ее бывший возлюбленный, с которым она давно рассталась. После этого разговора молодой человек уехал в район к своим родителям. По возвращении в Сумгаит Теймур прослушал новые телефонные переговоры своей бывшей сожительницы, убедившись в том, что Вюсаля по-прежнему общается с Талехом, который каждый раз грубо отзывается о Теймуре.

В крайнем ожесточении молодой человек отправился на работу к Талеху за разъяснениями. При встрече Талех извинился перед Теймуром, и они мирно разошлись. Однако вечером того же дня Талех позвонил Теймуру, потребовав встречи с ним. Теймур отказался и выключил телефон. Утром Талех снова позвонил с тем же требованием. Когда их встреча состоялась, Талех принялся избивать Теймура. Тот же в ответ нанес обидчику удар ножом в область сердца.

Очередное заседание суда по данному делу состоится 28 ноября.