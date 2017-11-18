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Азербайджан готовится к войне комментарий Кайца Минасяна

Автор: Фархад Мамедов, отдел информации 

Если намеченная на декабрь этого года предстоящая в Вене очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении не даст конкретных результатов, то существует большая вероятность нанесения азербайджанской армией мощного удара по врагу на линии фронта. Об этом в интервью изданию «168 жам» сказал эксперт Французского центра стратегических исследований, политолог Кайц Минасян.

16 ноября сопредседатели Минской группы ОБСЕ сообщили о предстоящей встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении - Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна на полях Совета министров ОБСЕ в декабре в Вене. Кроме этого, 19 - 21 ноября в Баку и Ереване с визитом побывает глава МИД России Сергей Лавров.

«Если встреча министров приведет процесс к конкретному прогрессу, то в 2018 году вероятна новая встреча президентов Саргсяна и Алиева. Но если до этого не будет отмечено никакого прогресса, то мы ожидаем мощные удары со стороны Баку, поскольку Азербайджан будет уверен в том, что МГ обманула его ожидания. Армянские силы должны быть очень бдительными», - заявил политолог.

Напомним, главным посредником в карабахском урегулировании является Россия. Однако после прошедших на прошлой неделе в Сочи переговоров между главами Турции и России - Р.Т.Эрдоганом и В.Путиным турецкий лидер заявил, что В.Путин не возлагает особых надежд на мирное урегулирование карабахского конфликта.

В то же время источники в российском МИД подчеркнули, что не ожидают какого-либо продвижения в данном вопросе в свете визита в регион главы ведомства С.Лаврова.

В такой ситуации у Азербайджана практически не остается выбора. Официальный Баку уже долгое время терпеливо наблюдает за тем, как Армения под различными предлогами уклоняется от переговоров, и призывает сопредседателей, особенно российскую сторону, к более активной деятельности. С этой точки зрения, если нынешняя относительная активизация переговорного процесса и встреча двух министров не приведут к какому-либо прогрессу, то напряженность на линии соприкосновения войск делается неизбежной.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров после консультаций с сопредседателями МГ ОБСЕ указал, что официальный Баку не просит, а именно требует проведения субстантивных переговоров.

Ведь совершенно ясно, что конкретно может явиться альтернативой этим переговорам, к исполнению какового варианта едва ли разумно принуждать Азербайджан…

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