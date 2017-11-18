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Авраам Руссо встретил Тельмана Исмаилова в Ташкенте

Автор: Отдел информации 

Незадолго до вынесения судом решения об аресте и объявлении в международный розыск бывшего владельца Черкизовского рынка – миллиардера Тельмана Исмаилова его заметили в одной из бывших союзных республик.

В передаче «Человек и закон», транслировавшейся на российском Первом канале, певец Авраам Руссо заявил, что двумя неделями ранее он случайно встретил Тельмана Исмаилова в Ташкенте.

«Крайне неожиданная ситуация: я вообще не представлял, что я мог бы его видеть. На его день рождения. Он сказал: «Ну, подойди, поздоровайся». Я подошел, поздоровался, посидели вместе, пообщались. Правда, он с претензиями какими-то говорил», - рассказал певец, который познакомился с Тельманом Исмаиловым на Кипре еще в 1995 году.

Авраам Руссо после покушения, организованного Тельманом Исмаиловым

Певец рассказал, что именно Тельман Исмаилов пригласил его в Россию и семь лет подряд спонсировал его.

Потом отношения между певцом и олигархом испортились.

«Потому, что, может быть, мы друг друга не поняли, тем более менталитет у меня был другой совершенно. Тельман был из числа тех людей, которые не любят, когда им говорят «нет», - сказал А.Руссо.

Тельман Исмаилов родился 26 октября. Получается, что Авраам Руссо встретил его незадолго до того, как олигарха объявили в международный розыск. Решение об объявлении Исмаилова в розыск российский суд принял 30 октября. До сих пор считалось, что беглый олигарх находится в Турции, однако, после того как его объявили в розыск, появилась информация, что он скрывается во Франции.

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