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Украинских журналистов не впустили в Армению по требованию России

Автор: Назим Гусейнзаде, отдел информации 

Съемочной группе украинского телеканала ICTV не позволили въехать в Армению, потому что ее участники находятся в «черном списке» Российской Федерации из-за работы в зоне АТО.

Об этом сообщила продюсер Оксана Дихнич в социальной сети Фейсбук.

«Съемочная группа полетела в командировку в Армению. Были договоренности и аккредитации в МИД, все как положено, - написала продюсер. - Но вот по прилету их ждал сюрприз - их не впустили в страну. Официальный отказ. Причина - находятся в списках РФ, потому как работали в зоне АТО.

И этот запрет распространяется на все страны Таможенного союза. Так что многим коллегам это стоит иметь в виду, планируя поездки-командировки. А вот более важный вопрос - откуда в РФ списки операторов? Оператор, в отличии от журналиста, лицо не публичное, и в титрах особо не мелькает».

Журналист Евгений Лесной также выразил свое отношение к произошедшему.

«Вот едешь в командировку, договариваешься с сотрудниками МИД страны, в которую едешь, а тебя возвращают домой. Говорят - нельзя, ваше присутствие в этой стране невозможно, ибо вы в каких-то там списках РФ с запретом. А они же сейчас совместно в Таможенном союзе. Вот и пользуются общими списками «преступников», - сообщил он.

Членами Таможенного союза на данный момент являются пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

По данным МВД Беларуси, всего в «черном списке» лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.

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