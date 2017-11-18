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Крупнейшее в мире воздушное судно потерпело крушение фото

 

Самое большое в мире воздушное судно Airlander 10 упало и разбилось в Великобритании, сообщает ITV News.

Летательный аппарат, представляющий собой гибрид самолета и дирижабля, оторвался от причальной мачты и рухнул на поле в графстве Бедфордшир. Находившаяся на борту женщина - член экипажа пострадала и была доставлена в больницу. Двадцатитонная кабина Airlander 10 оказалась полностью разрушена.

При этом в пятницу компания Hybrid Air Vehicles, ведущая разработку Airlander 10, провела успешные летные испытания. Затраты на создание летательного аппарата достигли ста миллионов фунтов стерлингов, уточняет ITV News.

Airlander 10 изначально создавался для Вооруженных сил США, однако проект свернули из-за недостатка финансирования.

Воздушное судно длиной 92 метра способно подниматься на высоту около 4,9 километра и развивать скорость до 148 километров в час. Благодаря гелию Airlander 10 мог находиться в воздухе до двух недель.

Это уже не первый инцидент с Airlander 10: во время второго тестового полета в августе 2016 года воздушное судно задело опору телеграфной линии, в результате чего была повреждена кабина пилота.

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