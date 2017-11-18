Трамп назвал Клинтон «лузером»

В субботу лидер США Дональд Трамп в очередной раз распек свою бывшую соперницу на президентских выборах, демократку Хиллари Клинтон, назвав ее «лузером», передает Интерфакс.

«Жуликоватая Хиллари Клинтон - это худший и крупнейший лузер всех времен. Она никак не может уняться, и это очень на руку Республиканской партии», - написал Трамп в твиттере.

«Хиллари, лучше живи своей жизнью, а через три года попытайся еще разок!» - прибавил Трамп.

Президент США регулярно выговаривает своей бывшей конкурентке. Та же, в свою очередь, время от времени выступает с негативными комментариями в отношении деятельности нынешней американской администрации.