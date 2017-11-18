Самолет с подавшим в отставку премьер-министром Ливана Саадом Харири и его супругой приземлился сегодня в аэропорту Ле Бурже французской столицы. Детективная история с исчезновением ливанского премьера завершена?

Отставка Саада Харири 3 ноября нынешнего года, а главное – те обстоятельства, при которых она произошла, произвели в Ливане эффект разорвавшейся бомбы. Да, ситуация в стране была непростой, но еще за несколько дней до срочного вылета премьера в Эр-Рияд ничто не предвещало кризиса.

Более того, в конце октября Харири посетил Саудовскую Аравию и встречался с Мохаммедом бин Салманом, руководством разведки Королевства и министром по делам Персидского залива Тамером аль-Сабханом, «куратором» Ливана в саудовском руководстве.

Из этой поездки ливанский премьер вернулся, по словам источников, «довольным и расслабленным». Своему ближнему кругу он сообщил, что «маленький принц» выразил готовность и дальше поддерживать его политику, а кроме того – заверил Харири в готовности оказать Бейруту серьезную финансовую помощь в модернизации ливанской армии.

На встрече с бин Салманом премьер убеждал принца в том, что для стабильности Ливана необходимо сохранять рабочие отношения с Хезболлой. Делая при этом особый упор на контакты с той ее частью, которая - в противовес сторонникам «борьбы на дальних подступах» и активного участия движения в региональных конфликтах - считает необходимыми сосредоточиться на мирном строительстве внутри страны и укреплении ливанской государственности.

Вернувшись из Эр-Рияда Харири считал, что ему удалось убедить саудитов в необходимости умеренного подхода к Хизбалле. Как выяснилось чуть позже – в этом была его главная ошибка. Нынешнее руководство Королевства не признает полутонов. Либо черное – либо белое, вариант того, что могут быть и оттенки – саудитами не рассматривается. И чем дольше в ходе встречи бин Салман и Тамер аль-Сабхан слушали ливанского премьера, тем больше они убеждались в необходимости его замены на более жесткого в отношении Хизбаллы и иранского влияния в Ливане политика.

А дальше начался настоящий политический детектив с элементами триллера.

Встречающие «в штатском»

Интрига развивалась стремительно. 1 ноября Харири встречается с советником Верховного лидера Ирана Али Хаменеи – Али Акбаром Велаяти, главным архитектором внешней политики Исламской республики и, одновременно, куратором ливанского вопроса в Тегеране.

По утверждению иранской стороны, встреча была вполне рабочей, вопросы на ней обсуждались не слишком сложные и, утверждают сейчас в канцелярии Али Хаменеи, никаких принципиальных разногласий в ее ходе у сторон не возникало. Что, в принципе, вполне соответствует действительности. Харири всегда был убежденным противником Башара Асада, он с предельной настороженностью относится к расширению иранского влияния, как союзника его в Тегеране не воспринимали никогда, но отношения складывались достаточно конструктивные.

Однако, вечером следующего дня, в четверг, 2 ноября ливанскому премьеру позвонили из Эр-Рияда и пригласили на срочную встречу с королем Салманом. Харири ожидаемо согласился, сказав членам своей команды, что на выходных увидится с ними в Шарм-аль-Шейхе, где у него были запланированы переговоры с египетским президентом Абделем Фаттахом аль-Сиси.

Как сообщили источники агентства Reuters, оперативно организовавшего расследование истории с ливанским премьером, то, что происходит нечто странное, Харири понял в тот момент, когда его самолет 3 ноября приземлился в Эр-Рияде. На аэродроме его встречали отнюдь не высокопоставленные саудовские чиновники, а «люди в штатском». Которые отсекли Харири от других членов ливанской делегации и усадили в автомобиль, тут же уехавший в неизвестном направлении. В это же время отключился и сотовый телефон премьера. Что было дальше – можно только догадываться. Хотя в одном я уверен на все сто – премьера увезли на встречу либо с «маленьким принцем», либо с Тамером аль-Сабханом. Возможно – с ними двумя сразу, но в любом случае, от кого-то из этих двоих Харири получил предложение, от которого не смог отказаться.

Интервью со странностями

Следующий день взорвался новостями, шокировавшими Ливан, да и регион в целом. В эфире государственного саудовского телеканала Al-Arabiya Саад Харири заявил о своей отставке с поста премьера. Сообщив при этом, что над его жизнью «нависла угроза», так как в Ливане на него готовилось покушение. Но основной причиной он назвал «вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии Хезболла во внутренние дела страны». Противостоять которому Харири, с его слов, а точнее – согласно тексту врученного ему конспекта, «не смог».

Сказать, что в Бейруте, как и в ряде других столиц, были изумлены – это не сказать ничего. Естественно, что единственной версией подобного шага сразу стало то, что саудиты попросту похитили Харири и, шантажируя семьей и активами – о чем ниже, заставили как объявить о своей отставке, так и выступить с жесткой критикой Ирана и Хезболлы. Уже тогда наблюдатели обратили внимание, что его речь звучала так, как будто ее произносил не ливанский политик, а министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Версия о похищении и принуждении не только стала основной – она же продиктовала и те заявления, с которыми выступили чуть позже и президент Ливана, и местные политики, и Тегеран. Объяснений происходящего потребовал и Госдепартамент США, отношение главы которого, Рекса Тиллерсона, к нынешнему руководству Эр-Рияда в целом и «маленькому принцу» в частности остается, мягко говоря, настороженным. Недоумение воцарилось и в европейских столицах, в первую очередь – в Париже, который всегда был связан с Бейрутом десятками невидимых нитей. То, что после заявления об отставке теперь уже экс-премьера принял король Салман – мало кого убедило.

Ситуация начала принимать не самый приятный для Эр-Рияда оборот. И тогда, проконсультировавшись с американскими специалистами, саудиты решили «предъявить» Харири ливанской и международной общественности, организовав запись интервью экс-премьера с приглашенной из Бейрута известной журналисткой Паулой Якубиан.

Правда, с самого начала с этим интервью начались странности. Прежде всего, канал, на котором работает Якубиан, известен своей просаудовской ориентацией. Во-вторых, журналистка прилетела одна, поскольку обычно работающая с ней съемочная группа визы не получила. И ассистировали ведущей ее «саудовские коллеги».

И если фактом интервью в Эр-Рияде хотели убедить ливанскую и международную общественность в том, что Харири вполне свободен и самостоятелен в своих решениях, то как странности в его организации, так и поведение экс-премьера в кадре свидетельствовали как раз об обратном.

При внимательном просмотре интервью – автор этих строк, например, пересматривал его трижды – обращало на себя внимание то, что Саад Харири в кадре выглядел предельно измотанным, с темными кругами под бегающими в сторону от объектива глазами. А речь его была откровенно неубедительной – создавалось впечатление, что отвечая на вопросы он порой пытался вспомнить «правильный», то есть – не им подготовленный ответ.

Конечно, можно считать такое впечатление разыгравшейся фантазией автора этих строк, но вот только оно сложилось не у меня одного, но и у тех в Ливане, кто прекрасно знает Харири, в том числе – у его сторонников. Словом – интервью никого ни в чем не убедило, более того – укрепило большинство наблюдателей в том, что действия экс-премьера были вынужденными и осуществлялись под давлением извне.

На чем его прижали?

В самом начале всей этой детективной истории появилась – прожив, правда, в информационном поле совсем недолго – версия о том, что жесткие действия команды «маленького принца» в отношении Саада Харири были обусловлены его тесными финансовыми связями с теми членами королевской династии, кто попал под каток массовых «антикоррупционных» чисток в Королевстве.

Подобные связи действительно имели место, поскольку как отец Харири – также занимавший должность премьера в Ливане, и убитый в 2005 году в Бейруте группой боевиков Хизбаллы – так и он сам владели в Саудовской Аравии настоящей бизнес-империей, фундаментом которой являлась зарегистрированная в Королевстве строительная компания Saudi Oger, одна из крупнейших в регионе.

Всем своим состоянием семья Харири была обязана именно правящей в Саудовской Аравии династии. И отец, и сын имели двойное, ливано-саудовское гражданство, семья Саада большую часть времени проживала именно в Королевстве. Где, кстати, и сконцентрированы основные активы семьи, пусть и разделенные на две части – одной управляет сам Саад с младшим братом Айманом, другой – его старший брат Бахия Харири.

Словом, «прижать» ливанского экс-премьера совершенно не составляло труда. Его бизнес был тесно связан с арестованным в Эр-Рияде в числе первых принцем Аль-Валидом бин Талалом бин Абдулазизом, мультимиллиардером, внуком первого короля Саудовской Аравии, племянником всех его преемников и, вдобавок, внуком первого премьер-министра Ливана, Риада Аль-Сольха. Активы Харири находятся в Королевстве, там же – и его семья, и ближайшие родственники. При таких исходных данных «сломать объекта» не сможет только совсем уж законченный идиот, а таких в команде «маленького принца» не наблюдается.

Поэтому заставить Саада Харири играть по саудовскому сценарию – уйти в отставку - было не самой сложной задачей. А после этого экс-премьера можно с семьей отпустить хоть в Париж, хоть куда-то еще – цель достигнута, сам Харири теперь для Эр-Рияда – отработанный материал. Да и болтать о некоторых пикантных подробностях он гарантировано не будет.

Что делать саудитам со своим успехом?

Эр-Рияд и команда «маленького принца» Мохаммеда бин Салмана могут поздравить себя с завершением операции по отстранению от власти политика, который, по их мнению, был слишком мягок с Хезболлой и вообще «расчищал Ирану дорогу в Ливан». Возникает только один вопрос – а что же теперь дальше?

Насильственная отставка Саада Харири отнюдь не решила вопросы с «иранским проникновением», влиянием Хезболлы на внутриполитическую жизнь страны и формированием антииранского и антишиитского блока, готового к жесткой конфронтации, в том числе – и с применением оружия.

Нет, в Ливане есть те, кто готов возглавить новый виток вооруженного конфликта, опираясь на саудовскую и израильскую поддержку. Вопрос в том, что большинство политических сил внутри страны этого не хотят. Даже у местных союзников Эр-Рияда, регулярно получающих от него финансовое вспомоществование, действия саудитов особой поддержки не вызвали.

Идея рокировки – поставить вместо Саада его старшего брата, Бахия – также не вызвала никакого энтузиазма, если не сказать больше. Ближайший помощник экс-премьера и министр внутренних дел страны Нохад Махнук, один из наиболее влиятельных лидеров возглавляемого Харири Движения Будущего, открыто заявил по этому поводу: «Мы не стадо овец и не участок земли, права на владение которым могут быть переданы от одного человека к другому».

В итоге, у Эр-Рияда сейчас остается только два варианта развития событий – война или экономическая блокада Ливана по «катарскому сценарию». Первый вариант – откровенная авантюра, на которую саудиты не пойдут. Вмешаться во внутриливанский конфликт – без вопросов, но этот конфликт нужно создать.

Остается только одно – укреплять альянс с Израилем, вводить против Ливана санкции, усиливать ориентированные на Эр-Рияд вооруженные отряды внутри страны и добиваться согласие на подобное развитие событий от Вашингтона. Но это уже тема отдельного разговора.