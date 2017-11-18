В Турции завели дело на американских прокуроров

В Турции возбуждено уголовное дело в отношении прокуроров США Прита Бхарара и Джуна Х. Кима, сообщает Haber7.

Уголовное дело возбуждено прокуратурой Стамбула в связи с имеющими место в США судебными разбирательствами в отношении ряда граждан Турции. В ходе этих разбирательств в качестве доказательств и улик были использованы необоснованная информация и документы, добытые путем хищения.

В Стамбуле подчеркнули, что действия прокуроров США противоречат как нормам международного права, так и законодательству собственно Турции.