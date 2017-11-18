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Израильский танк обстрелял войска Асада

 

Израильские войска открыли предупредительный огонь в направлении сирийских правительственных сил, дав таким образом им понять, что считают нарушающими имеющиеся договоренности фортификационные работы на границе, отметила сегодня сотрудница армейской пресс-службы Израиля, передает РИА Новости.

Израильтяне заметили, что сирийцы возводят военный пост в демилитаризованной зоне и обозначили свое недовольство выстрелом из танкового орудия и нотой, направленной контингенту миротворцев ООН.

"Сирийские вооруженные силы нарушили соглашение о прекращении огня от 1974 года, проводя строительные работы… в северной части демилитаризованной зоны между Сирией и Израилем. Соглашение запрещает ввод туда тяжелой строительной техники или военных машин", — сказала собеседница агентства.

"В ответ Армия обороны Израиля направила жалобу в силы ООН по наблюдению за разъединением и произвела в направлении этого района предупредительный выстрел, использовав танк", — сообщила она.

О наличии потерь с сирийской стороны информации пока не поступало.

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