В Астане, по инициативе Федерации тяжелой атлетики Казахстана, состоялась антидопинговая конференция Международной федерации (IWF).

В мероприятии, в котором принимали участие девять дисквалифицированных стран, нашу сторону представлял генеральный секретарь Азербайджанской федерации (AAAF) Ризван Расулов.

Haqqin.az уже рассказывал об условиях реабилитации, которые объявила IWF дисквалифицированным странам и в случае соблюдения которых дисквалификация эта подлежит сокращению с года до восьми месяцев.

Санкции против Азербайджана, России, Казахстана, Армении, Беларуси, Молдовы, Украины, Турции и Китая были введены вследствие многочисленных нарушений (три и больше) ими антидопинговых правил, выявленных при перепроверке допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. У азербайджанских штангистов установленное число таковых положительных проб - 5. Лидируют тут Казахстан и Россия - по 10, у Беларуси - 7, у Армении - 4, у остальных стран – по 3 позитивных теста. В составе сборной Азербайджана в употреблении допинга были уличены Интигам Заиров (Пекин и Лондон), Боянка Костова (Лондон), Низами Пашаев (Пекин) и Сардар Гасанов (Пекин).

Дисквалификация официально вступила в силу 19 октября. В течение года азербайджанские штангисты не смогут участвовать ни в одном международном соревновании, но, однако, нам могут сократить срок дисквалификации. Как мы уже сообщали, основным условием того является реализация определенных требований, установленных IWF. Если все будет нормально, то наши юные штангисты смогут уже через восемь месяцев выступать на международной арене, а срок дисквалификации остальных спортсменов и технического состава федерации будет сокращен на два месяца, то есть завершится в середине августа.

В списке требований одним из главных является - создание условий для допинг-офицеров: чтобы они имели полную информацию о местонахождении азербайджанских штангистов и могли без предупреждения посещать лагерь сборной Азербайджана. Также местная федерация должна будет оказывать полную поддержку в вопросах допинг-контроля IWF, НОК Азербайджана и Национальному антидопинговому агентству. Кроме того, азербайджанской стороне надлежит раз в четыре месяца проводить антидопинговые семинары и другие мероприятия.

По словам Р.Расулова, принявшего участие в конференции в Астане, на сегодняшний день тяжелая атлетика является одним из проблемных видов спорта в плане допинга, и это крайне беспокоит IWF. Президент федерации Тамаш Аян в столице Казахстана заявил, что есть угроза исключения тяжелой атлетики из олимпийской программы, что послужит причиной ухода из этого вида спорта сотен тысяч человек. Аян пригрозил, что страны, которые не будут вести борьбу с допингом, будут лишены членства в IWF.

«IWF положительно относится к Азербайджану, - говорит генсек. – Антидопинговую деятельность мы ведем с лета прошлого года. Тамаш Аян сам был свидетелем этого во время своего визита в Баку. Он увидел, что AAAF говорит допингу «нет» и демонстрирует это каждым своим шагом.

Есть ли у нас шансы на сокращение срока дисквалификации? Конечно, есть. Уверен, что санкции против нас будут сняты через восемь месяцев и мы сможем выступать в международных соревнованиях. А пока мы будем проводить внутренние соревнования. С этим нет никаких проблем».

Также Р.Расулов рассказал о том, что в Астане открылся офис генерального секретаря IWF, на одной из стен которого установлен портрет азербайджанского штангиста, олимпийского чемпиона Рио - 2016 в составе сборной Казахстана Ниджата Рагимова.

«Этим можно только гордиться. Ниджат – наш, он – наш чемпион. То, что он выступает за Казахстан, мало что меняет. Его результат – пример для многих наших спортсменов. Он сейчас сам в Баку. Ниджат встретился c Тофиком Гейдаровым - вице-президентом AAAF, президентом клуба «Зирвя», в котором он делал первые шаги в тяжелой атлетике. Рагимов поблагодарил «Зирвя» и всю азербайджанскую тяжелую атлетику за их роль в его успехах.

Мы всегда рады успехам Ниджата. Победив на Олимпиаде, он золотыми буквами вписал свое имя в историю тяжелой атлетики Азербайджана. Независимо от того, за какую страну Ниджат выступает, он – азербайджанец. Когда я увидел его большое изображение в Астане, то был очень горд», - сказал Р.Раcулов.