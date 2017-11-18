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Эрдоган не принял извинений НАТО

 

Президент Турции Р.Т.Эрдоган не принял извинений от НАТО в связи фактом размещения его фото, надписанного словом «враг», на учениях альянса в Норвегии. Эрдоган заявил, что подобное оскорбление нельзя так легко простить, передает Reuters.

«Мы видели неуважительное отношение к нам в ходе учений НАТО. Некоторые ошибки делаются не дураками, а подлыми людьми», - сказал Эрдоган, добавив, что вину за подобные инциденты нельзя загладить простым извинением.

Напомним, что 17 ноября организаторы учений НАТО в Норвегии выставили стенд с целями для стрельб, в качестве таковых использовав, в частности, изображения Ататюрка и нынешнего турецкого лидера. По словам Эрдогана, глава Генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал о принятии решения об отзыве участвовавших в учениях 40 турецких военнослужащих.

Руководство Турции данное решение поддержало.

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