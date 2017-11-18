Акция протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона, которая проходит в субботу в Париже, сопровождается погромами, передает РИА Новости.
Агрессивно настроенные молодые люди подручными средствами, используя в том числе куски асфальта, разбивают витрины банков и магазинов и жгут файеры.
Инициаторами акции "Марш на Елисейский дворец" против реформ Макрона и его правительства в социально-трудовой сфере выступили представители левого "Общественного фронта" и профсоюзных организаций. Шествие началось на площади маршала Жуэна в 17-м округе Парижа и завершилось митингом на площади Перу, в нескольких сотнях метров от резиденции президента Франции.
Подступы к Елисейскому дворцу манифестантам перекрыли многочисленные наряды французской полиции.