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Преступления главы Мехтиева: чиновник назначал компенсацию по настроению приемная haqqin.az

Автор: Ульвия Худиева, спецкор 

Расположенные на территории бывшей Советской дома по адресу ул. Башира Сафароглу были снесены еще в начале 2017 года. Однако до сих пор вокруг получения компенсаций за снесенное жилье продолжается конфликт между жильцами снесенных домов и исполнительной властью Ясамальского района. Жильцы обратились в суд с жалобой на несправедливость размера компенсации площади снесенного жилья.

Жилец снесенного дома Вюгар Аскеров говорит, что в их доме общей площадью 216 кв. метров проживали три семьи.

«В начале 2014 года сотрудники ООО Azer Ekspert измерили площадь нашего жилья. За 189 кв. метров нам предложили 229 тысяч 7888 манатов. Они отказались брать в расчет площадь нашего двора и вспомогательных построек», - говорит мужчина.

Оценку площади этого дома проводили и эксперты, оценившие дом в 340 тысяч манатов. И несмотря на все это, жильцам дома была выплачена компенсация даже не за 189 кв. метров, а всего лишь за 115 кв. метров. То есть за 74 кв. метра жильцы компенсацию так и не получили.

«Бывший глава нашего района Ибрагим Мехтиев сказал моему отцу, что он может со своего кармана выплатить нам лишь 10 тысяч манатов. Поскольку именно он контролирует снос домов, и никто не может что-то сделать без его разрешения. Мой отец отверг предложение Мехтиева», - говорит В.Аскеров.

Семья Аскеровых обратилась в суд. Ясамальский районный суд отклонил иск жильцов. А Бакинский Апелляционный суд посчитал, что компенсация, полученная Аскеровыми, соответствовала их жилой площади.

«Когда мы были на работе, Мехтиев в сопровождении своих бандитов пришел и вынудил моего отца подписать договор о купли-продаже нашего дома. А потом, не дожидаясь решения суда, сравнял наш дом с землей», - говорит В.Аскеров.

Жильцы говорят, что в отличии от обитателей аварийных домов, они жили в комфортабельном, отремонтированном доме со всеми удобствами. С февраля этого года люди живут квартирантами.

«Этот дом достался мне в наследство от моего деда. А когда сносили жилье в районе они не стали разбираться между законным жильем и строениями без всяких документов», - сказал один из жильцов.

По словам жильцов снесенного дома, размер предлагаемой компенсации зависел от настроения Ибрагима Мехтиева.

Когда всесильный хозяин района был в хорошем настроении, людям предлагали нормальную компенсацию. И, наоборот, когда И.Мехтиев был не в духе, площадь, за которую назначалась компенсация, резко уменьшалась, а недовольным он грозил наказанием. Именно из-за этого жильцы и обратились в суд.

Очередное заседание суд пройдет на следующей неделе.

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