В Сабирабадском районе произошло ДТП, в котором погиб сотрудник полиции, передает АПА.
Согласно информации, авария произошла на 21-м километре дороги Гаджигабул - Бахрамтепе на территории села Шахрияр. Автомобиль марки ВАЗ-21015 с государственным номерным знаком 99 ВР 963 врезался в опору радара.
В результате ДТП погиб пассажир - сержант Сабирабадского райотдела полиции Ниджат Алимирза оглу Джавадов и травмы получил старший лейтенант Шахрияр Ахлияр оглу Султанов, помещенный в Ширванскую районную больницу.
Причиной аварии стал густой туман.