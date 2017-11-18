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Парижская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

 

Французская полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона участников массовой акции протеста против торговли людьми в Ливии, передает РИА Новости.

В митинге у посольства Ливии в 15-м округе столицы Франции приняли участие несколько тысяч человек, в основном выходцы из Африки. По его окончании толпа двинулась в направлении Елисейских полей, на подступах к которым их встретили кордоны полиции.

Страсти накалились, в полицию полетели камни, стражи порядка несколько раз применяли слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу.

Ранее, в субботу, в Париже прошла манифестация против реформ президента Эммануэля Макрона в социально-трудовой сфере, на которой также произошел ряд инцидентов: хулиганы били витрины банков и магазинов и пытались сорвать флаг со здания посольства Саудовской Аравии.

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