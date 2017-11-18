«Мисс мира» стала индианка

В Китае завершился конкурс «Мисс мира - 2017». Корону завоевала 20-летняя Мануши Чхиллар (Manushi Chhillar) из Индии, сообщается на странице конкурса в Facebook, пишет Lenta.ru.
Мануши Чхиллар
Второе почетное место досталось мексиканке Андреа Мезе, третье — британке Стефани Хилл.
Чхиллар учится в медицинском колледже, увлекается танцами и театром. Она ведет аккаунт в Instagram, на который подписаны более 180 тысяч пользователей.
В 2016 году титул «Мисс мира» завоевала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.