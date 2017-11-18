В Эмиратах автомобильный номер продали за $3 миллиона

Эмиратский бизнесмен Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер для своего автомобиля за 10 миллионов дирхамов (почти 3 миллиона долларов), сообщает издание Khaleej Times.

Аукцион, на котором с молотка уходили эксклюзивные номера для машин, состоялся в Абу-Даби.

"Я очень рад и горд получить регистрационный номер "2", - сказал 23-летний бизнесмен журналистам.

Деньги от продажи всех номеров на аукционе - 15 миллионов долларов - пойдут на благотворительность.

С молотка ушли и другие номера. Например, номер "1111" достался 12-летнему подростку, который получил его в качестве подарка за 400 тысяч долларов от отца.

В прошлом году на аукционе в ОАЭ был продан регистрационный номер "1" более чем за 8 миллионов долларов.