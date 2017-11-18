США отказали в визе почти 30 процентам азербайджанцев

Власти США стали чаще отказывать гражданам Азербайджана в получении гостевых виз, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный отчет Госдепа.

В этом году доля отказов составляет 27,63 процента. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, когда отказ получили 14,83 процента азербайджанских граждан, подавших документы на американскую визу.

При этом азербайджанцы получают возможность посетить Штаты гораздо чаще, чем наши соседи по Южному Кавказу. Армянам отказывают в 51,87 процентах случаев. По сравнению с показателем за 2016-й год число отказов увеличилось на 5,99 процента.

Крайне неприятной продолжает оставаться ситуация в отношении граждан Грузии, которые не получают визу в 61,09 процентах случаев. И это при том, что в 2016 году этот показатель был еще хуже - 62,82.

Доля отказов иранцам составляет 58,66 процента (рост на 13,64), туркам – 17,86 процента (рост на 4,24).

Что касается России, то во въезде в США было отказано почти каждому десятому россиянину - в 2017-м доля отказов составила 11,61 процента. Это максимальное количество отказов гражданам России за последние 10 лет. Показатель этого года на 2,3 процента превышает прошлогодний.

В 2017 году США не выдавали гостевые визы гражданам Федеративных штатов Микронезии и Западной Сахары (доля отказов составила 100 процентов). Гражданам Палау было отказано в 83 процентах случаев, кубинцам - в 77-ми, гражданам Буркина-Фасо, Бурунди и Сомали — в 75-ти, Джибути – в 74-х, Афганистана — в 72-х, Гаити и Эритреи – в 71-м, Гамбии - в 70-ти и т.д.

Ни одного отказа не получили граждане Андорры, Лихтенштейна, Монако и Сан-Марино. Также США крайне редко (5 процентов и меньше) не выдают визу представителям Австрии, Брунея, Гонконга, Израиля, Малайзии, Омана и Уругвая.