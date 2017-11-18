В интернете появилась информация о том, что в Чечне намерены активизировать борьбу с наркоманами – в частности, планируется задерживать для проверки всех молодых людей, находящихся на улице после 11 вечера.

Учитывая чрезмерно крутой нрав нынешней чеченской власти, а также то, что против потребителей наркотиков в республике принимаются и без того суровые меры – не будет очень уж странным и невероятным, если эта экстравагантная инициатива получит распространение.

Но сам по себе факт, что кто-то возможно счел такую меру необходимой, свидетельствует о том, что одна из главных проблем постсоветского пространства – наркотики - практически одинаково остро стоит везде, и четких, однозначных мер по борьбе с ней пока еще не найдено.

«У нас наркоманов нет!»

Первое, и самое главное, в том числе и для грозненской власти – решение проблемы возможно только в случае признания ее наличия.

Можно долго рассказывать всему миру, что «у нас наркоманов нет», найти тысячи объяснений тому, что на одной конкретной территории наркопотребления нет, потому, что не может быть из-за того, что это запрещено либо шариатом, либо библией, либо конституцией, либо национальными традициями.

Однако, как правило, если снаружи все выглядит слишком уж чисто, прилично, и высокоморально, то элементарный здравый смысл должен диктовать – такого не бывает в реальной жизни, за совершенной и гладкой картинкой всегда скрывается что-то менее красивое и жизнеутверждающее.

Уж казалось бы, сколько пламенных речей сказано про то, что среди истинных горцев наркоманов нет, просто потому, что нет, и все, не спрашивайте почему.. Но, как выясняется, есть – и наркоманы, и – о ужас, даже геи.... Ничто человеческое им не чуждо.

Однако шутки в сторону, проблема наркотиков в наших краях стоит слишком серьезно, и что с этим делать – никто толком не знает. Невозможно обсуждать всерьез возможность искать наркоманов на улицах городов после 11 вечера – такие авральные меры никогда и ни в чем не работают.

Вспомните как пытался такого рода общественные проблемы решить Юрий Андропов, на которого многие в СССР возлагали особые надежды как на сторонника жесткой линии. Он пытался искоренить бездельников и тунеядцев с помощью специальных патрулей, которые останавливали праздношатающихся в дневное время, и строгим тоном спрашивали - почему они не на работе?

Только глубоко отставшие от жизни, и обитающие где-то, в закупоренной наглухо пробирке, бюрократы могли искренне верить, что такими методами можно добиться решительного перелома в борьбе с антиобщественными явлениями. Конечно, с наркотиками надо бороться, в том числе и жесткими методами. Нужно сажать не только наркореализаторов, но и самих наркопотребителей, особенно тех, кто попался не в первый раз.

Подход, что «наркоманы - это больные люди, и их надо не сажать, а лечить» - не слишком убедителен. Болезнь – это когда вы идете по улице, кто-то чихнул рядом с вами, и вы заразились гриппом. Или у вас чересчур сидячая работа, и от долгого сидения в кресле у вас болит спина.

Наркотики – это выбор, за который надо отвечать

Наркотики – это не вирус, который приходит сам собой. Это – сознательный выбор человека, который имел возможность пройти мимо, которого не раз и не два предупреждали, который сам видел, чем закончили те, кто пристрастился к зелью до него. И несмотря на это – он все-таки сделал свой выбор, и должен за это отвечать. Все это несомненно так, и в наших странах наркополитика должна быть максимально жесткой, без всяких попыток легализации даже легких наркотиков.

Однако при этом мы все должны четко понимать, что по большому счету – и это не выход. Наверное нигде в мире с наркоманами не обходятся так жестко, как в той же Чечне – вне зависимости от того, будут ли проверять улицы после 11 вечера. Их ловят, сажают в специальные тюрьмы, избивают, и с позором передают родным.

Однако судя по всему, это никак не решает проблему – наркопотребители никуда не делись даже в таком суровом и патриархальном месте, как Чечня. А уж представьте себе куда более либеральные страны Южного Кавказа, Россию, Украину, не говоря уже о Европе и Америке. Впрочем, при этом, в мире очень много стран, преимущественно развитых, где наркотики уже давно перестали быть вопросом национальной безопасности. Так, на выходные покурить травку, в студенческом возрасте раз в месяц на дискотеке глотнуть таблетку.

Хорошего мало конечно, но масштабы явления уже не те, в особенности в развитых странах. Вопрос – как им удалось этого достичь? Почему, в либеральной Голландии, где наркотики продаются официально, в последнее время наркопотребителей из числе местного населения становится все меньше и меньше, а на традиционном Северном Кавказе – не только в Чечне – эта проблема только набирает силу? Четкого и однозначно ответа на этот вопрос никто вам не даст, но мои наблюдения позволяют мне прийти к одному, довольно-таки спорному выводу – все, о чем говорят и спорят – второстепенно.

Реальных результатов в борьбе с наркоманией не дают ни силовые методы, ни гуманные. Сажать наркоманов в тюрьму, или давать им дозу раз в день под присмотром врачей – это важный вопрос, и выбор в одну или другую сторону может значительно изменить ситуацию. Это совершенно бесспорно. Однако в долгосрочной перспективе наркотики отступают в одной-единственной ситуации – когда они просто, сами собой, возможно с некоторой помощью государства, выходят из моды. Вот она, главная проблема, главная подпитка наркомании – мода. Вспомните как все начиналось – в конце 70-х в середине 80-х годов, когда наркотики шли нога в ногу с набирающим силу криминальным менталитетом.

Советское наркопотребление – это совсем не то, что на Западе. В бывшем СССР употреблять наркотики начали вовсе не под влиянием Джимми Хендрикса или Дженис Джоплин. На советском пространстве наркотики прочно ассоциировались с криминальным поведением...Если учесть, что в 90- е годы оно стало доминировать, то совсем не странно, что наркотики стали модными – они ассоциировались с крутизной, потому и стали такими популярными.

А что если это все таки мода?

Как случилось, что на Западе популярность наркотиков уже многие годы сходит на нет? Это случилось не потому, что полиция перестала крышевать наркодельцов, не потому, что всех барыг пересажали, и уж вовсе не потому, что лондонская полиция останавливает на улице всех после 11 часов вечера.

На Западе популярность наркотиков падает просто потому, что они перестали быть модой. Перестали быть символом крутизны и мужественности. Сегодня в развитых странах, наркопотребитель – это маргинал, который никогда ничего не добьется в жизни, и не будет пользоваться ничьим уважением.

Если, конечно, он не поп-звезда или голливудская знаменитость – в этой среде правила игры совсем другие. Нет никакой другой альтернативы и в наших странах. Ни борьба против наркореализаторов, ни нудная и топорная пропаганда, не принесут ощутимых результатов. Наркотики просто должны выйти из моды. Как например, брюки 20-летней давности, которые сегодня не носит никто. Этого не сможет сделать государство, если мы не сделаем этого сами.

Хотите чтоб наркотики вышли из моды? Сделайте так, чтоб 16-летним девочкам не нравились сверстники, употребляющие наркотики. Что они считали их отсталыми и глупыми. Сделайте так, чтоб у потенциального наркомана было полное ощущение того, что он в этом мире один. Что ему никто не подаст руки, случись что. Что его никто, даже самый близкий друг не примет на работу. Все это – лишь вопросы общественной саморегуляции. Никакое правительство не сможет заставить 16-летних девочек презирать сверстников-наркопотребителей, делая тем самым употребление зелья немодным.

Ведь что может быть для молодых парней ценнее, чем мнение сверстниц женского пола? Перед этим меркнут родители, родственники, официальная пропаганда ( как правило топорная), шариат, библия, и все остальное...Никакое правительство не сделает это за нас. Ведь известно, что моду не диктуют парламенты и президенты. Мода идет снизу. В том числе и мода на наркоту.

Образ жизни – вот главное лекарство против пагубной моды. Парадокс, но чем он современнее, тем меньше в нем места наркотикам. В мире стеклянных офисов, вечно подтянутых клерков в галстуках, топ-менеджеров, бегающим по утрам трусцой, в мире высоких технологий и ядерного синтеза – наркотики – анахронизм. Они там не в моде...