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Ильхам Алиев наградил легендарного Аслана Асланова обновлено

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о награждении Аслана Али оглу Асланова медалью «Терегги», сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно информации, Аслан Асланов награжден за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.

Напомним, Аслан Асланов долгое время возглавлял Шамкирский район и сыграл ключевую роль в стабилизации ситуации в этом регионе республики. Кроме того, он принял активное участие в предотвращении госпереворотов в стране, а также, использовав высокий свой авторитет, содействовал прекращению процесса депортации азербайджанцев из Грузии в середине 90-х годов.

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