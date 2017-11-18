Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о награждении Аслана Али оглу Асланова медалью «Терегги», сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, Аслан Асланов награжден за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.
Напомним, Аслан Асланов долгое время возглавлял Шамкирский район и сыграл ключевую роль в стабилизации ситуации в этом регионе республики. Кроме того, он принял активное участие в предотвращении госпереворотов в стране, а также, использовав высокий свой авторитет, содействовал прекращению процесса депортации азербайджанцев из Грузии в середине 90-х годов.