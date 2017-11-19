Палестина пригрозила прекратить отношения с США

Организация освобождения Палестины (ООП) выступила с предупреждением о прекращении отношений с Соединенными Штатами в случае закрытия офиса организации в американской столице. Об этом субботу на своей странице в Twitter заявил генеральный секретарь Исполкома ООП Саиб Эрикат.

"ООП официально уведомила США, что прекратит отношения с американской администрацией в любом формате, если будет закрыт офис организации в Вашингтоне", - отметил Эрикат. По его словам, отношения будут заморожены до тех пор, "пока офис ООП вновь не заработает в обычном режиме".

Ранее, в субботу, поступила информация, что Госдепартамент не стал продлевать разрешение на работу в американской столице ООП после попытки организации обратиться в Международный уголовный суд с обвинениями против израильских властей.

Как сообщил представитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства, в соответствии с законодательством США, для отказа от установленных ограничений на ООП и ее Вашингтонского отделения, госсекретарь должен подтвердить, что ООП выполнила условия, установленные законодателями. В соответствии с принятым в декабре 2015 года американским Конгрессом законом палестинцы теряют свое право иметь представительство в столице США в том случае, если они поддерживают расследование МУС против израильтян за преступления против палестинцев.