Льюис Хэмилтон о неуважении в Баку

Пилот «Мерседеса», 4-кратный чемпион мира в «Формуле-1», победитель нынешнего сезона Льюис Хэмилтон рассказал о том, что посчитал действия своего главного соперника - Себастьяна Феттеля - на Гран-при Азербайджана неуважительными.

Напомним, что в Баку в момент рестарта гонки Феттелю показалось, что Хэмилтон устроил ему брейк-тест, и пилот «Феррари» поравнялся с соперником, после чего ударил болид англичанина.

«Чуть позже мы поговорили, и я сказал ему что-то вроде: «Это выглядит неуважительно, и даже не думай демонстрировать такое неуважение вновь, а не то у нас будут проблемы», – рассказал британец. – Я сам никогда и ни с кем не поступал так. Не знаю даже, чего он хотел добиться такими действиями. Мне не приходилось бывать в подобной ситуации. Полагаю, люди просто по-разному реагируют, когда оказываются под определенным уровнем давления».

Хэмилтон добавил, что не отреагировал на инцидент, потому что не хотел поднимать «бурю негативных эмоций».

«Думаю, в таких ситуациях можно реагировать по-разному. Я знал, что мне нужно делать, ради чего все это, и не хотел, чтобы от достижения цели меня отвлекали сторонние факторы. Я не мог позволить себе сделать что-то или как-то отреагировать, что могло бы поднять бурю негативных эмоций и выбить меня из колеи, сбить с курса достижения конечной цели. С опытом вы учитесь разделять вещи между собой, это вполне естественно», – цитирует Хэмилтона Motorsport.