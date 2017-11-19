Президент Ильхам Алиев наградил орденом «Славы» одного из основателей партии «Ени Азербайджан», экс-парламентария и члена правления партии Агабека Аскерова.

Основатель подпольной йаповской газеты «Сес» Агабек Аскеров, рискуя жизнью во время оппозиционной деятельности Гейдара Алиева в Нахчыване, вел активную и жесткую борьбу против правительства Эльчибея, готовя почву для возвращения во власть будущего национального лидера страны. У многих даже могло возникнуть превратное впечатление, что А.Аскеров остался в тени после прихода к руководству республикой Г.Алиева в 1993 году.

В большей мере А.Аскерова от многих представителей политической конъюнктуры 90-х годов отличают скромность и глубокая порядочность. Один из ярких отечественных интеллектуалов и эрудитов, А.Аскеров, в силу своей интеллигентности, не рвался к государственной службе, будучи удовлетворенным реализованностью своей политической мечты. За это его по-дружески и называли «Бухарчиком» партии.

Президент И.Алиев, воздав должное историческим заслугам А.Аскерова, наградил его высокой государственной наградой.

Редакция haqqin.az поздравляет А.Аскерова с этой высокой наградой.