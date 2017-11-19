Подписаться на уведомления
 

Главком ВВС США отказался выполнять указ Трампа

 

Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что американские ядерные силы нуждаются в модернизации.

«Атомные подводные лодки, стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты нуждаются в модернизации. Меня беспокоит наш ядерный потенциал в конце 2020—2030-х годов», — сказал он на Форуме Галификса по международной безопасности в Канаде.

При этом он откажется выполнять указ президента США Дональда Трампа о ядерном ударе, если сочтет его недопустимым и незаконным.

По данным телеканала CBS News, генерал уже заявил президенту о своем непреклонном решении.

«Я даю совет президенту, он говорит мне, что делать. И если ядерный удар будет незаконным, я скажу: „Господин президент, это незаконно“. Он спросит у меня: „Что будет законным?“ И мы придумаем с ним другие варианты. Так это все и происходит, это не так сложно», — отметил военный.

При этом он подчеркнул, что за выполнение незаконного приказа военный может отправиться в тюрьму на всю жизнь. Кроме этого, на США, по его словам, лежит ответственность в связи с применением ядерного оружия, «о которой невозможно не думать».

3246 просмотров


Старости
Украинских журналистов не впустили в Армению
Украинских журналистов не впустили в Армению по требованию России
Наша погода
Сегодня 16° / 13°
20 Ноя 18° / 13°
21 Ноя 19° / 13°
22 Ноя 14° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.007 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Минэкологии опровергает лесные пожары в Гахе
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла
В Германии прогремел взрыв в жилом доме есть пострадавшие
Французский полицейский расстрелял шесть человек
Военные учения в Нахчыване фото
В Германии запретили детские «умные часы»
Обострение на границе Казахстана и Киргизии какой ответ последует из Москвы?
Трампа заподозрили во встрече с Абрамовичем
Лидер националистов Ирландии уходит в отставку
Азербайджан получит в управление еще один спутник
Во Франции умер известный модельер
В Германии открыли памятник "геноциду армян"
В США неизвестные напали на полицейский участок
Азербайджанские позиции под обстрелом
Российский министр: "Меня бы расстреляли при Сталине"
В Гахе сгорел магазин
Главком ВВС США отказался выполнять указ Трампа
Эсминец ВМС США столкнулся с японским буксиром
Ильхам Алиев наградил «Бухарчика» партии наша доска почета
Ильхам Алиев наградил главу района
Эрдоган усомнился в возможности доверять НАТО
Льюис Хэмилтон о неуважении в Баку
Палестина пригрозила прекратить отношения с США
Генпрокурор Испании внезапно скончался в Аргентине
Ильхам Алиев наградил легендарного Аслана Асланова обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться