Главком ВВС США отказался выполнять указ Трампа

Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что американские ядерные силы нуждаются в модернизации.

«Атомные подводные лодки, стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты нуждаются в модернизации. Меня беспокоит наш ядерный потенциал в конце 2020—2030-х годов», — сказал он на Форуме Галификса по международной безопасности в Канаде.

При этом он откажется выполнять указ президента США Дональда Трампа о ядерном ударе, если сочтет его недопустимым и незаконным.

По данным телеканала CBS News, генерал уже заявил президенту о своем непреклонном решении.

«Я даю совет президенту, он говорит мне, что делать. И если ядерный удар будет незаконным, я скажу: „Господин президент, это незаконно“. Он спросит у меня: „Что будет законным?“ И мы придумаем с ним другие варианты. Так это все и происходит, это не так сложно», — отметил военный.

При этом он подчеркнул, что за выполнение незаконного приказа военный может отправиться в тюрьму на всю жизнь. Кроме этого, на США, по его словам, лежит ответственность в связи с применением ядерного оружия, «о которой невозможно не думать».