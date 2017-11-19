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Во Франции умер известный модельер

 

В Париже в возрасте 77 лет от сердечной недостаточности скончался известный модельер тунисского происхождения Аззедин Алайя,  сообщает Le Point.

В 1950-х Аззедин переехал из Туниса во Францию, где начал свою карьеру ассистентом в доме Christian Dior, однако вскоре был оттуда уволен. После этого он сотрудничал с Guy Laroche и Thierry Mugler. Первые собственные коллекции Алайя представил в конце 1960-х годов, а свой модный дом основал в 1980-м. В 1983 году открывает первые бутики в США.

В 1984 году Аззедин Алайя, после презентации своей первой коллекции прет-а-порте, получил премию Министерства культуры Франции как дизайнер года. Одежду модельера носили Мишель Обама, Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Марийон Котийяр и другие знаменитости.

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