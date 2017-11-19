Азербайджан получит в управление еще один спутник

ОАО "Азеркосмос" получит в управление еще один оптический спутник дистанционного зондирования Земли высокого разрешения, сказал Тренд источник на рынке спутниковой связи страны.

Приобретение ОАО нового спутника оговорено в стратегии развития информационно-коммуникационных технологий на 2018-2021 годы, основу которой составляет национальная стратегия развития информационного общества в Азербайджане на 2014-2020 годы. Согласно ей, предусматривается формирование эффективного механизма для проведения реформ для будущего развития отрасли.

"Речь идет о спутнике с более высоким разрешением. Для сравнения, сейчас Азербайджан обладает спутником, позволяющим получать снимки с разрешением до 1,5 метра. Этот показатель является большим преимуществом для страны, в то время как даже в ряде Европейских стран пользуются спутниками с разрешением 10 метров", - сказал источник.