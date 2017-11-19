Лидер националистов Ирландии уходит в отставку

В Ирландии объявил о своей отставке бессменный лидер партии умеренных националистов «Шинн Фейн» Джерри Адамс.

Кроме того, он не планирует выставлять свою кандидатуру на выборах в парламент Ирландии.

«Лидерство означает понимание, когда приходит время для перемен, и это время теперь настало», — заявил Адамс, не назвав точной причины своего ухода.

Выступая перед своими сторонниками в Дублине, он призвал созвать выборы в 2018 году, чтобы выбрать нового главу партии. Его возможной преемницей называют заместителя Мэри Лу Макдональд.

Главной заслугой Адамса называют урегулирование конфликта между британской властью и Ирландской республиканской армией (ИРА), чьим политическим крылом и является «Шинн Фейн».