Трампа заподозрили во встрече с Абрамовичем

Одна из самых дорогих в мире яхт Eclipse российского миллиардера Романа Абрамовича зашла в порт Палм-Бич (Флорида), где на грядущей неделе, 23 ноября, лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп проведёт День благодарения. Об этом рассказало издание Politico.

Газета не располагает информацией - планируется ли встреча между американским президентом и российским бизнесменом. Как отмечает издание The Palm Beach Post, судно длиной в 162,5 метра пришвартовалось в пятницу, 17 ноября, во второй половине дня. Яхта Eclipse стоимостью от 400 до 500 миллионов долларов может остаться в порту до начала декабря. На портале также указано, что на яхте есть даже своя подлодка.

В августе агентство Bloomberg сообщило, что старший советник американского лидера Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп не раз в прошлом проводили дружеские встречи с Романом Абрамовичем и его теперь уже экс-супругой Дарьей Жуковой.

Согласно сведениям издания, на данный момент нет ничего, что связывало бы эти четыре светские встречи с приписываемыми Российской Федерации попытками вмешательства в ход выборов в Америке в 2016 году. Кушнер с женой не скрывали этого и чётко обозначили даты и участников встреч в бланках, необходимых для получения доступа к особо секретной госинформации.