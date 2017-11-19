13 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил центр имени себя в Астане, где выступил на заседании Астанинского клуба. Завершилось это посещение несколько нестандартно. Нурсултан Абишевич много говорил о том, что реализация инициатив "Один пояс, один путь", Евразийского экономического союза, экономического измерения ШОС, программы "Нурлы жол" и других проектов дает возможность создать принципиально новую геоэкономическую конфигурацию евразийского континента.

После чего вручил генеральному директору российского Первого канала орден "Достык" 2-й степени - "за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, а также развитие культурных связей между Казахстаном и Россией". Судя по всему, главный российский телевизионщик как-то причастен к формированию новой конфигурации на континенте. Просто не все об этом знают.

И в этот же день глава комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин заявил, что больше всего товаров с плохими характеристиками на казахстанском рынке представлено производителями из Российской Федерации. "Как вы знаете, из всего объема 52% несоответствующей продукции - это продукция из Российской Федерации. На втором месте по несоответствию - это Республика Кыргызстан. Естественно, у Российской Федерации несоизмеримо выше объем поставляемой продукции и, естественно, выше (количество) отрицательных "находок", - отметил он.

Ну, с претензиями к Бишкеку все понятно: Астана намерена наказать соседей за эмоциональные высказывания их президента. Но почему прозвучали претензии в адрес Москвы - остается загадкой. По всей видимости, Ак-Орда решила сработать на опережение. Если Кремль решит в казахстано-киргизском конфликте поддержать Атамбаева - то российские поставщики на границе столкнутся с теми же проблемами, которые сейчас испытывают их киргизские коллеги.

Впрочем, некачественные товары из России - это одно, а геоэкономические проекты с ней - совсем другое. На минувшей неделе Россия и Казахстан согласовали маршрут участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Евразия», проходящей по территории двух стран. По замыслу проектировщиков, железнодорожный коридор «Евразия» будет проходить от Берлина до Пекина через Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан. Общая протяженность дороги составит 9447 км. А к 2050 году по «Евразии» планируется перевозить 20 млн тонн грузов и около 37 млн пассажиров в год.

Правда, остальные участники проекта - и Пекин, и Минск, и Берлин - еще не совсем в курсе замыслов Астаны и Москвы. Их еще предстоит уговаривать. Не решен и вопрос с финансированием проекта, стоимость которого оценивается почти в 8 триллионов рублей. Но когда подобные мелочи останавливали полет геоэкономической фантазии?

А тем временем ситуация на казахстано-киргизской границе вновь обострилась. Утром 17 ноября на пункте пропуска «Ак-Тилек» скопилось 365 грузовых машин. На КПП «Чон-Капка» в очереди стояли 112 фур. Министр финансов Киргизии Адылбек Касымалиев уже проинформировал парламент, что из-за ситуации на границе «по таможенному направлению в бюджет может недопоступить 400-500 миллионов сомов (4,5 – 5,7 миллионов долларов США)» - так что все обстоит весьма серьезно.

Что повлекло за собой и новую словесную дуэль между политиками Бишкека и Астаны. Алмазбек Атамбаев заявил, что вопят политиканы и некоторые депутаты в парламенте, что вот Атамбаеву надо поехать, извиниться, в ножки поклониться - все это политическое дерьмо, которым абсолютно недорога наша страна». «И за что я должен просить прощения?» - задал риторический вопрос президент Киргизии на заседании Национального совета по устойчивому развитию в государственной резиденции «Ала-Арча». – «За то, что я потребовал не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана? За то, что надо уважать законы КР? Отныне, хочу предупредить, как всенародно избранный президент КР, никто нам не должен навязывать, как нам жить, какой дорогой идти...»

Астана в долгу не осталась. Председатель Сената Казахстана Касым-Жоомарт Токаев на своей странице в Twitter написал: «Очередная истеричная речь Атамбаева с грязными нападками на Казахстан идет только во вред отношениям истинного добрососедства. Такого рода эмоциям не место в большой политике».

Пока политики выясняют отношения, северные области Кыргызстана начинают испытывать дефицит казахстанского угля. Ежегодно республика потребляет до 2,3 млн тонн угля. 1 млн использует население, столько же ТЭЦ Бишкека, остальное – бюджетные организации - школы, больницы и так далее. 1,8 миллионами тонн из этого объема Кыргызстан обеспечивает себя сам, а вот остальное поступает из Казахстана.

Впрочем, правительство успокаивает население страны: «Нельзя сказать, что казахстанского угля нет вообще. Да, изобилия нет, но мы не замерзнем. В областях есть местный уголь».

И, под занавес недели, 17 ноября, президент Алмазбек Атамбаев встретился с Владимиром Путиным. «Я бы хотел, чтобы тот уровень, который сложился между Кыргызстаном и Россией, сохранился навсегда, на века... И, конечно, я болею за то, чтобы вот эти братские отношения, которые мы восстановили, дальше только укреплялись», - прочувственно сказал лидер Киргизии своему российскому коллеге. Но взаимности, а именно – обещания России вмешаться в конфликт Бишкека с Астаной, так и не встретил.