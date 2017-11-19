Войска Нахчыванского гарнизона продолжают деятельность в рамках командно-штабных военных игр, проводимых в Вооруженных силах Азербайджана, сообщают в Минобороны Азербайджана.

Согласно плану командно-штабных военных игр, соединения и воинские части, привлеченные к практическим действиям, выведены в районы сосредоточения для приведения в различные степени боевой готовности.

В назначенных пунктах и районах были развернуты пункты управления войсками и отработана передача управления из одного пункта к другому.

Мобилизационные мероприятия по комплектованию соединений и воинских частей были частично выполнены. В ходе комплектования был практически проведен призыв некоторых военнообязанных, имеющих редкие специальности.