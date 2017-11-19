Французский полицейский расстрелял шесть человек

Полицейский застрелил трех человек во французском городе Сарсель к северу от Парижа. Еще трое были ранены, сообщает в воскресенье, 19 ноября, радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером около 20:45 по местному времени. В результате стрельбы сожительница полицейского, ее мать и сестра получили ранения, отец женщины, а также двое соседей были убиты. Сам 31-летний нападавший покончил с собой, его тело прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в саду у дома, отмечает Le Parisiene.

По данным AFP, незадолго до произошедшего сожительница полицейского объявила, что уходит от него. В настоящее время следствие придерживается версии, что причиной случившегося стал конфликт на бытовой почве.