Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман, морось, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем - 15-18, в Баку ночью - 11-13, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление с 764 мм снизится до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85 процентов, днем - 60-70...

В районах Азербайджана будет, в основном, без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман, в отдельных западных районах ожидается изморось. Местами порывистый южный ветер.

Ночью - 5-10, днем - 15-20, в горах ночью - 1-5, днем - 8-13 градусов тепла.