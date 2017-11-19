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Минэкологии опровергает лесные пожары в Гахе

 

Начавшийся в субботу вечером и все еще продолжающийся пожар, возникший на пастбище на высокогорной территории Гахского района, не перекинулся на лесную зону, сообщила в воскресенье Trend глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, горящая территория находится на отдаленном расстоянии от лесной зоны.

"Несмотря на то, что горящая территория находится на отдаленном расстоянии от лесной зоны, сотрудники лесного управления Министерства экологии и природных ресурсов находятся на этой территории. Наши сотрудники предпринимают необходимые меры для того, чтобы пожар не перекинулся на лесную зону", - сказал Ирада Ибрагимова.

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