Речь идет не о каком-то оппозиционном деятеле, желающем привлечь к себе внимание США, а о президенте самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолии Бибилове, который только что вернулся из Москвы, где провел серию переговоров.

Очень скоро стало известно, что высокопоставленный южноосетинский гость интересовался особенностями строительства стены Дональда Трампа между США и Мексикой. И не столько ее техническим компонентом, сколько эффективность незамысловатого сооружения и возможными политическими последствиями.

Не успели в Тбилиси переварить этот сюрприз от своих соседей, руководителей бывшей автономии, как пришло сообщение о намерении А.Бибилова воспользоваться уникальным опытом американского президента. Вот это заявление в изложении южноосетинского информационного агентства «Рес»: «Никто же не возмущается по поводу того, что между Мексикой и США строятся заборы, как, впрочем, и между многими другими государствами. Мы точно так же будем укреплять свои границы в полном соответствии с нормами международного права».

Сказано – сделано. Сегодня уже точно известно: южноосетинские власти распорядились приступить к возведению железных ограждений вдоль всей административной границы с Грузией.

«Железная стена» растет не по дням, а по часам усилиями южноосетинских пограничников, которым по старой и доброй привычке подсобляют их российские коллеги, сообщают грузинские СМИ.

Пока в Первопрестольной делают вид, что ничего особенного не происходит, «инициативой» Анатолия Бибилова возмущается посол США в Грузии Ян Келли. «Мы не признаем те границы, о которых говорит господин Бибилов. Это не международно признанная граница. Соответственно, создание искусственных барьеров между людьми является нелегитимным и незаконным действием. Это шаг в неправильном направлении», - предупредил американский посол, и этот сигнал тут же был подхвачен Миссией наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в Грузии: «Бордеризация в любом своем проявлении, создает препятствия для свободы передвижения и лишает фермеров, которые обрабатывали эту землю в течение многих лет, возможности возделывать свои угодья», - говорится в заявлении представителей Миссии. Официальный же Тбилиси полагает, что «Никакой российско-южноосетинской границы не существует. Это грузино-российская граница и, соответственно, принятие подобного распоряжения незаконно, является нарушением норм международного права и его никто в мире не признает».

Так-то оно так. Да только, как говорят русские, «А Васька слушает да ест». Местные СМИ мрачно рассуждают о том, что в свое время сепаратисты что в Нагорном Карабахе, что в Южной Осетии горячо приветствовались всеми демократами и тем же Вашингтоном…