Убийца Освальда заранее знал о покушении на Кеннеди

Документы, опубликованные на сайте Национального архива США, говорят о том, что убийца главного подозреваемого по делу смерти Джонна Кеннеди мог заранее знать о подготовке покушения на 35-го президента США.

Информатор ФБР Боба Вандерслайса рассказал следствию, что за несколько часов до убийства Кеннеди с ним связался Джек Руби, застреливший позднее Харви Ли Освальда. По телефону Руби якобы предложил сходить на президентский парад, «посмотреть фейерверки».

«В момент начала стрельбы он был с Джеком Руби: они стояли на углу здания лицом к Техасскому школьному книгохранилищу. Сразу после выстрелов Руби ушел и направился в сторону здания Dallas Morning News», — говорится в документах.

При этом до покушения на президента Вандерлайс почти не был знаком с Руби и не проводил с ним время.

Эти сведения информатор передал следствию лишь спустя 14 лет после убийства Кеннеди — в апреле 1977 года.