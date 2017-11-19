Порошенко назвал Украину космической державой

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина достигла больших успехов в области освоения космического пространства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украинский лидер напомнил, что в 1997 году Леонид Каденюк на борту американского корабля "Колумбия" осуществил полет в космос.

"С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы", — заявил Порошенко.

По его словам, именно украинские ракетоносители выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран, а Киев является активным участником международных космических программ.

Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины. После распада СССР он получил гражданство России, однако в 1995-м поменял его на украинское.