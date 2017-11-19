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Россия проводит масштабные учения на Каспии

 

Экипажи кораблей, дежурная смена территориального центра управления Каспийской флотилии и центры управления корабельных соединений совместными усилиями обнаружили и отразили удары воздушного "противника" в ходе учений, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В учениях приняли участие дежурные расчеты четырех центров управления соединений и частей, а также порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич" "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань".

"В ходе учения дежурной сменой центра управления флотилии отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море", — сказал собеседник. Также отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.

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