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Харири возвращается в Ливан

 

Подавший в отставку, находясь в Эр-Рияде, премьер-министр Ливана Саад Харири намерен посетить Египет и Кувейт перед тем, как вернуться на родину, сообщает телеканал Аль-Маядин со ссылкой на собственный источник.

Прибытие в Ливан и встреча с президентом Мишелем Ауном ожидается в ближайшие дни. На данный момент Харири находится в Париже, где он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В минувшую субботу премьер заявил, что после встречи с Ауном в ближайшие дни в Бейруте он расскажет о своей позиции по ситуации в Ливане.

Ситуация в Ливане обострилась после неожиданного заявления 4 ноября премьер-министра страны Саада Харири о своей отставке во время визита в Эр-Рияд. Харири обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.

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