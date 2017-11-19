Юнкер: Власти Каталонии не должны недооценивать поддержку Мадрида в Европе

Каталонскому руководству не следует недооценивать широкую поддержку, которую оказывают в Европе председателю правительства Испании Мариано Рахою в связи с кризисом в регионе. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает ТАСС со ссылкой на газету El País.

По его мнению, «национализм является ядом». «За пределами Европы меня спрашивают, находится ли Испания в состоянии распада, - отметил Юнкер в распространенном интервью газете. - Я говорю, что нет, что большинство испанцев против независимости Каталонии». Как считает глава ЕК, центральное правительство королевства и власти Каталонии «могут обсудить степень автономии, но Европа - это клуб наций».

«Каталонское руководство не должно недооценивать широкую поддержку, которую имеет Рахой во всей Европе, - добавил Юнкер. - Они сильно заблуждаются, если делают это». «Рахой является моим хорошим другом, но это - не аргумент: как глава ЕК я поддерживаю позицию испанского правительства, - подчеркнул . - Я сторонник того, кто уважает закон».