Польша заявила о связи России и КНДР

Ракетные провокации Северной Кореи имеют связь с «агрессивным» поведением России, заявил глава Минобороны Польши Антони Мачеревич.

По его словам, действия двух стран «строго соотнесены» и осознание этого важно для понимания дальнейших шагов Москвы.

«С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России», — цитирует министра «Укринформ».

Ранее Мачеревич заявил, что российско-белорусские учения «Запад-2017» указывают на подготовку России к агрессии, и для успешной обороны Польши необходимы, как минимум, две американские дивизии.