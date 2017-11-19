Наш спецкор в Германии, известный левый активист Томас Оккупай, узнав о новом витке давления генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, инициировавшего процесс введения санкций против Азербайджана, объявленного определенными силами в этой европейской правительственной организации государством недемократическим, неправовым и авторитарным, предложил описать варварский разгон манифестации в Гамбурге накануне саммита «Большой двадцатки» в начале июля 2017 года. Ни Совет Европы, ни другие международные организации не отреагировали на тотальное нарушение свободы собраний и СМИ в Гамбурге, оставив представителей СМИ и внесистемной оппозиции лицом к лицу с разъяренными полицейскими силами. Вот вам и наглядное проявление двойных стандартов, о котором и говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавней встрече c делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза.

Мы продолжаем публикацию специального отчета спецкора haqqin.az в Германии. Читайте и делайте выводы. Ягланд не узрел в этом произволе тотального нарушения политических свобод. Первую часть исследования смотрите по этой ссылке: https://haqqin.az/news/112560, а вторую по этой - https://haqqin.az/democracy/112695, третью - https://haqqin.az/comics/112842, четвертую - https://haqqin.az/investigations/113648, пятую - https://haqqin.az/dictatorship/114004, шестую - https://haqqin.az/democracy/114818, седьмую - https://haqqin.az/news/115167, восьмую -https://haqqin.az/dictatorship/115809.



Одна из ситуаций во время протестов «NoG20» была весьма непростой. Утром 7 июля акция «Блокируйте красную зону саммита большой двадцатки», о которой было заранее объявлено, не только привела к различным актам насилия со стороны полиции, таким как уже описанный инцидент в районе Ронденбарг, но и к выступлению небольшой, по утверждению некоторых СМИ группы афроамериканцев, действия которой сопровождались разбоем. По разным свидетельствам, афроамериканцев было от 50 до 150 человек. Возможно также, что число участников группы было различным в разное время, что и привело к противоречивым показаниям.

Полиция выпускает против демонстрантов мародеров

Почему-то действиям этих мародерам, объявившимся в районе Гамбург-Альтона, полиция не препятствовала. Среди прочего, эта группа сожгла не менее 17 автомобилей, выбила окна в здании мэрии района Альтона, напала на федеральный полицейский участок, разгромила витрины магазинов. А затем все эти люди спокойно скрылись. Две видеозаписи показывают небольшую часть учиненных ими разрушений: https://twitter.com/Arian00/status/883228581509435392; https://twitter.com/RominaBrusco/status/883259821633523712.

Начальник отдела полицейских операций Дудде заявил, что полиция была весьма удивлена действиями этой группы, в связи с чем и вывела своих сотрудников с территории выставочной площадки. Обратно полицейские больше не вернулись.

Одна бульварная газета оценила это как предлог для полиции временно покинуть район Альтона, чтобы саммит «Большой двадцатки» мог пройти без помех (http://www.mopo.de/27942000). Но это объяснение, конечно, притянуто за уши, так как факты говорят об обратном. Все другие акции протеста были жестко подавлены полицией даже за пределами запрещенных зон.

На противников саммита совершались полицейские атаки, наносились опасные телесные повреждения, которые в случае необходимости можно было оценить как попытку непредумышленного убийства. Вопреки предыдущим цифрам, которые утверждают, что было задействовано 20 тысяч сотрудников сил безопасности, фактически было развернуто более 31 тысячи полицейских (https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/G20-Mehr-Sicherheitskraefte-als-bislang-bekannt,gipfeltreffen668.html).

Если при таком массовом развертывании полиции мародерствующая толпа смогла причинить столько ущерба в течение получаса, а затем ни один из мародеров не был арестован, то на самом деле существует только одно возможное объяснение: они действовали с молчаливого согласия полиции.

Совершены ли были эти противоправные действия или инициированы так называемыми «агентами-провокаторами», ясно одно: такая вероятность, принимая во внимание полицейские операции прошлого, имеется.

Можно провести параллели и с акциями против открытия нового здания европейского Центробанка (ЕЦБ) во Франкфурте в 2015 году. Тогда так же большая группа мародеров почти два часа разгуливала по городу, а полицейские не вмешивались. Объяснение произошедшего неспособностью полиции что-либо сделать не проходит, поскольку все другие, в основном мирные активисты подвергались массовому насилию со стороны стражей порядка.

Вопрос только в том, с какой целью это делалось, то есть являются ли сгоревшие автомобили напоминанием общественности о вседозволенности и всесильности полиции или же эти фотографии и заявления полиции и политиков, объявивших все протесты злостными правонарушениями, были еще одной попыткой демобилизации грандиозной демонстрации, которая состоялась на следующий день. Не исключено, однако, что имели место оба намерения.

И немцам предлагают стадион «Мэхсул»

Уже 17 ноября 2016 года альянс «Неограниченная солидарность вместо Большой двадцатки» объявил о проведении 8 июля 2017 года демонстрации «Большая двадцатка - нежеланный гость!» Первоначально в этой акции протеста должны были принять участие от 50 до 100 тысяч человек, которые должны были пройти маршем по городу. Только 7 апреля 2017 года заявители были проинформированы о том, что во время саммита будет так называемая «синяя зона», то есть весь городской центр Гамбурга будет заблокирован для протестов (http://g20-demo.de/de/2017/04/07/versammlungsbehoerde-will-gesamte-innenstadt-fuer-demonstrationen-sperren/). Хотя еще в сентябре того же года министр внутренних дел Гамбурга Энди Гроте (СДПГ) говорил, что никакой запретной зоны не будет. «Мы не хотим устанавливать запрет - Гамбург не станет крепостью», - заявлял он тогда http://www.taz.de/!5331575/).

Тот факт, что ответственные лица, принимающие решения, вводили в заблуждение не только общественность, но и Сенат Гамбурга, подтверждается заявлением Христиана Шнайдера - представителя фракции партии «Левые» в Гамбургском городском парламенте: «Конфронтационный курс полиции, который она объявила, весьма сомнителен. Всего несколько дней назад полиция представила карту с желтой и красной зоной безопасности вокруг выставочных залов, но не было и речи о гораздо большей синей зоне» (http://www.linksfraktion-hamburg.de/2017/04/07/innenstadt-sperrung-fuer-g20-demo-polizei-setzt-auf-konfrontation/).

Заявитель демонстрации - член парламента Ян ван Акен, также выразился весьма критично: «Если орган собрания не примет решения, юридический спор неизбежен. Такая большая зона запрета демонстраций - в несколько квадратных километров - никогда не существовала в истории Гамбурга» (http://www.taz.de/!5396674/).

Чтобы избежать полного запрета на демонстрации, в ходе переговоров о сотрудничестве с властями альянс «NoG20» вынужден был согласиться со всеми новыми условиями. Вместо первоначально запланированных пяти демонстрационных колонн организаторы акции согласились на значительно измененный маршрут и выход только одной демонстрационной колонной. Были отменены и остановки для речей.

Однако альянс не хотел отказываться от Хайлигенгайстфельд (площадь возле знаменитых зенитных башен эпохи Второй мировой войны) в качестве места для конечного пункта демонстрации и вместо этого принять в качестве финальной точки соседнюю Миллернторплатц. На Хайлигенгайстфельд могут легко расположиться 200 тысяч человек, в то время как на Миллернторплатц только 30 тысяч.

В дополнение к «синей зоне», которая включала Хайлигенгайстфельд, гамбургские власти планировали еще одну меру для предотвращения митинга в центре, даже в случае положительного вердикта суда. Только на время саммита были запланированы внеочередные строительные работы (работы по поиску и обезвреживанию бомб и боеприпасов).

Власти мешали, но пришли 76 тысяч человек

В то же время концерт «Schlagermove 2017», который уже был запланирован на 14 июля 2017 года, почему то не представлял для устроителей строительных работ никакой проблемы. Очевидно, что эти строительные работы представляли собой незаконное препятствие для осуществления основного права на свободу собраний. Следует также отметить, что только 13 июня, спустя семь месяцев после регистрации заявления, правительство Гамбургского собрания утвердило разрешение.

Выдача формального разрешения как можно позже является давней тактикой властей по борьбе с нежелательными демонстрациями. Чем позже документ передается заявителю, тем более невозможным становится завершить весь судебный процесс по обеспечению законных прав. Таким образом власти поступили и в этот раз: только 3 июля Высший административный суд Гамбурга вынес решение о неудовлетворении жалобы заявителя. В своем пресс-релизе суд пытался обосновать свои более чем фальшивые умозаключения: «Благодаря барьерам, окружающим Хайлигенгайстфельд, полицейские силы будут иметь возможность ограничивать насильственные действия демонстрантов. Возможна массовая паника среди ожидаемых 50-100 тысяч демонстрантов, что может привести к опасности для жизни участников акции, полицейских и сторонних наблюдателей.

Можно, однако, избежать такой опасности, если заключительные выступления демонстрантов пройдут на Миллернторплатц, так как эту площадь можно покинуть в нескольких направлениях. Кроме того, конечный пункт назначения на Миллернторплатц будет по-прежнему проходить вблизи места проведения мероприятия. Ввиду значительных рисков для жизни и безопасности граждан необходимо предположить, что некоторые участники мероприятия могут не располагаться непосредственно на Миллернторплатц и что, в зависимости от обстоятельств, некоторые из них не смогут следить за событиями на сцене демонстрации» (http://justiz.hamburg.de/aktuellepresseerklaerungen/9087014/pressemitteilung/).

Если внимательно изучить место и обстоятельства разгона демонстрации «Большая двадцатка - Добро пожаловать в ад» в четверг вечером, становится очевидным, что полицию ничуть не заботила массовая паника, которая могла бы привести к убитым и раненым, к чему якобы полицейские готовились, что подтверждается заявлением президента полиции Ральфа-Мартина Майера: «Тактически было выбрано правильное место. В ходе демонстрации «Добро пожаловать в ад» я бы предпочел, чтобы демонстранты не могли бежать, перелезая через стену порта» (http://www.spiegel.de/panorama/justiz/g20-in-hamburg-wie-polizeichef-ralf-martin-meyer-den-einsatz-erklaert-a-1157603.html). Глава Федеральной инспекции полиции Гамбурга Нормен Гроссманн придерживался той же тактики на местах: «Соглашение, которое я заключил с силами, направляющими демонстрацию, состояло в том, что мы предотвратили отток участников собрания на тротуар» (Page 94 https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/58766/protokoll-wortprotokoll-der-%C3%B6ffentlichen-sitzung-des-innenausschusses.pdf).

Ханни Граманн (представитель движения - Аttack) из организационной группы демонстрации лично подтвердила мне, что не было возможности подать иск в Федеральный конституционный суд, поскольку воздвигнуть сцену для финальных выступлений было уже невозможно. По этой причине решение регионального суда было принято, хотя и с большим неудовольствием. Естественно, что тактика властей по оттягиванию принятия решений о регистрации заявок на проведение акций довольна эффективна. Чем дольше остается неясным, будет ли проведена демонстрация вообще, тем меньше у нее будет участников. В конце концов демонстранты, некоторые из которых живут очень далеко, должны бронировать билеты и места ночлега заранее. Большие расходы, связанные с краткосрочными заказами, неприемлемы для всех участников. Однако несмотря на все препятствия, демонстрация смогла вывести около 76 тысяч участников на улицы города.

И всюду полицейские засады

Но властям было явно недостаточно провести незаконную стратегию демобилизации против протестного движения «NoG20». Против самой демонстрация были осуществлены полицейские операции. Само развертывание бесчисленных вооруженных сил полиции, собранных перед отправной точкой демонстрации, не обещало ничего хорошего. Уже на улице Брандшвите людям было незаконно запрещено присоединяться к демонстрации.

Акция еще даже не началась, а полиция уже начала ее фактический разгон. Стражи порядка подготовили засаду на перекрестке улиц Брандшвите и Вилли-Брандт-Штрассе, но демонстранты ее преодолели. По счастью, некоторые участники услышали, как некий полицейский давал окончательные инструкции о запланированном нападении на демонстрантов.

Эти люди предупредили других демонстрантов и распространили свое сообщение через Twitter, так что коварный план полиции стал общедоступным (https://twitter.com/ThomasOccupy/status/883649038301761537).

Вероятно, это не соответствовало планам полиции, поэтому примерно через 10 минут можно было услышать такое замечание полицейских: «В этот раз подождем» (https://twitter.com/ThomasOccupy/status/883654348005396482). Демонстрация наконец начала свое движение. На поднятой над уровнем земли железнодорожной станции Рёдингсмаркт собралось около 20 журналистов для съемки фотографий и видео. Люди, не имеющие удостоверения прессы, были отправлены местной охраной восвояси.

Непосредственно после показанного здесь видео все журналисты были проинформированы прибывшими полицейскими о предполагаемой угрозе безопасности и изгнаны с этой станции. Станция была полностью закрыта. Демонстрация была остановлена полицией и около 200 ее участников насильственно оттеснены в близлежащий переулок возле станции, где была еще одна полицейская засада.

Полиция напала на эту группу, избиваявсех дубинками и используя против них перцовый аэрозоль, хотя пострадавшие в результате этого нападения ранее вели себя мирно (https://www.jungewelt.de/blogs/g20hh/314148). Полицейские вели себя настолько жестоко, что прямая трансляция на медиа-портале «Perspektive Online» в Твиттере была четко прокомментирована: «Безумие. Нападение на демонстрацию. Тонфами (холодное оружие – Ред.) избивают людей на земле. Тонфами бьют по лицу» (https://twitter.com/fisch_kopp/status/883686089092984833). На отметке 02:30 хорошо видно, что полиция нападает на мирных демонстрантов безо всякой причины (https://www.pscp.tv/w/1yNGaqLwmAgGj).

Несмотря на еще несколько подобных инцидентов, демонстрация все же смогла дойти до Миллернторплатц, где должны были пройти финальные выступления. Но полиция и здесь не давала покоя. На демонстрацию напали, используя брандспойты. Поскольку и здесь полицейские силы действовали безо всяких видимых причин, остается только сделать вывод о том, что была реализована незаконная стратегия демобилизации. Расчет на то, что люди не станут участвовать в акциях протеста, если будут заранее уверены, что против них предпримут насильственные санкции. В ходе протестов "NoG20" власти специально сбивали людей с толку, осуществляли против демонстрантов совершенно незаконные полицейские операции. Власти ясно показали, что они готовы не задумываясь нарушить закон, когда это будет им выгодно.

(Продолжение следует)