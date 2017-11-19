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Жириновский призвал называть Путина "верховным правителем"

 

Владимир Жириновский поддерживает идею изменения российской Конституции. Об этом он сказал в эфире «Эхо Москвы».

 Жириновский также предлагает поменять название главы государства. По его словам, «чужое западное слово «президент» можно заменить на «верховный правитель», «председатель» или даже «начальник».

Напомним, депутат от КПРФ, кинорежиссер Владимир Бортко внес на рассмотрение Госдумы обновленную редакцию законопроекта «О Конституционном собрании». Этот орган обладает полномочиями учредительной власти и может, в том числе, менять конституцию страны.

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