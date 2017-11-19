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Лимузин Жукова выставили на продажу

 

В сети выставлен на продажу лимузин, на котором, согласно утверждению продавца, мог ездить советский маршал Георгий Жуков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее объявление с предложением купить автомобиль за 45 млн рублей опубликовано на сайте Avito.

Как заявил продавец, у него есть документы и фотография, которые подтверждают связь лимузина и Жукова.

По его словам, желающих приобрести такой автомобиль «достаточно».

«Есть советские автомобили, которые стоят еще дороже», — рассказал продавец.

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